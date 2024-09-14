Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı, karar ile birlikte 4 bakanlığa yeni Bakan Yardımcıları atandı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit atandı. Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alındı, yerine ise Musa Heybet atandı.

Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı, yerine ise Yasin Ayfer Erkoç atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alındı. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erhan Karakaya, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda ise Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcıları İlknur İnam ve İrfan Keskin görevden alındı. Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına Emre Dabak atandı.

Karara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda, Altyapı Genel Müdürlüğüne Yalçın Eyigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Burak Aykan, Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan, Personel Genel Müdürlüğüne, Necmiye Leyla Akıncı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne Salih Tan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne Murat Baştor, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kamuran Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Selami Yazıcı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına İbrahim Kolcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Akkaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim Koçbay, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı.

Karar ile birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Ahmet Yozgatlıgil atandı. Ayrıca Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat Çonkar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Kerim Taşkıran ve Muhammed Talha Pamukçu atandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Murat Kazancı atandı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Muhammed Salih Çetiner, Mustafa Özkaya ve İbrahim Yüzer atandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ise İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince getirildi. Karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun görevden alındı. Yerine ise kalan süreyi tamamlamak üzere Rıdvan Duran atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)