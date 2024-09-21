Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edileceği bildirildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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