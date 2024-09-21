Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AA

Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edileceği bildirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Editör