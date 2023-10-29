Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı...

100 yıl önce bugün ilan edilen Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları, tüm yurtta coşkuyla devam ediyor.

Kutlamalar devam ederken bir yandan ise 100. yıla özel mesajlar paylaşılıyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne özel açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yerdi:

100 yıl kutlu olsun!

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.



Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz.



Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz.



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.