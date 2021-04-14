Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kamu çalışanları' genelgesi

salgınına karşı kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koronavirüs vakalarındaki artış yeni tedbirleri beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yer alan genelgede, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi, salgının etkilerinin azaltılması çabalarını zaafiyete uğratmamak şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği bildirildi.

Bu yöntemlere dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kurum ve kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici tarafından belirleneceği ve bu yetkilerin devredilebileceği kayedildi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılacak personel ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) hariç; gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süreçte hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanalar, Sağlık Bakanlığı ile MİT hariç; 60 yaş üzerinde olanlar (yönetici pozisyonunda olanlar hariç), Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır."

Genelge kapsamındaki çalışanların, göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı belirtilen genelgede, "Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak ve hizmetine dönecektir" denildi.

TOPLANTILARIN VİDEO/TELE KONFERANSLA YAPILMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 10.00- 16.00 olarak belirleneceği bildirildi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak video/tele konferans gibi yönetmlerle yapılmasına özen gösterileceği kaydedildi.