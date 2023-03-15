Cumhurbaşkanlığından seçim genelgesi: Tüm önlemler alınacak Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs olarak belirlenirken, ikinci tura kalması durumunda 28 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri için heyecan giderek artmaya başladı.

İttifakların genişlemesi, adayların artması seçimdeki nabzı yükseltti.

Cumhur İttifakı'nda aday aylar önce belirlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı.

Muhalefet liderlerinin yer aldığı 6'lı masada ise aylar süren toplantıların ardından büyük bir krizle adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

Bunun üzerine seçime yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Öyle ki Kılıçdaroğlu, sahaya inerek ilk olarak deprem bölgesine gitti.

Pusuladaki 5 isim

Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak 5 isim de belirlendi.

Son haliyle pusula yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek olarak açıklandı.

Genelge yayınlandı

Milyonların beklediği seçime ilişkin de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 14 Mayıs 2023 olduğu, seçimin ikinci tura kalması halinde ise ikinci oylamanın 28 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

Anayasa'nın 79'uncu maddesi hatırlatıldı

Genelgede, şu bilgilere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'inci dönem milletvekili genel seçiminin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen 'Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve gereç desteği verilmesi önem arz etmektedir.

"Gereken tüm önlemler alınacak"

Genelgenin devamında şunlar vurgulandı: