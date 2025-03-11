Cumhurbvaşkanı Erdoğan Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda

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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MİLLETİMİZİN VE FİLİSTİN HALKININ RAMAZAN-I ŞERİFİNİ CANI GÖNÜLDEM TEBRİK EDİYORUM"

"Davetimize icabet ederek, iftar soframızı onurlandıran siz muhterem kardeşlerime, ailem adına, milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifin kardeşliğimizi perçinleyen, dayanışmamızı güçlendiren bu vahdet ve kuvvet ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek aya nasıl salimen ulaştıysak Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da aynı şekilde sağlıkla, afiyetle, huzurla vasıl olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında izzetiyle hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."

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