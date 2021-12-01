Cumhuriyet: 20 sayfa olan gazetemizi 14 sayfaya indirdik

8 gazeteciyi işten atan Cumhuriyet gazetesi, maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek bir dizi mali tedbir aldı. Gazetenin sayfa sayısı 20'den 14'e düşürüldü, Cumhuriyet Cumartesi eki kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde toplu iş sözleşmesi imzaladıktan sonra 8 gazetecinin işine son veren Cumhuriyet gazetesi, artan maliyetler üzerine 'zorunlu' başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, gazetenin geleceği için alınacak ekonomik ve mali tedbirlerden bahsedildi.

SAYFA SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ, CUMARTESİ EKİ KALDIRILDI

Buna göre gazetenin sayfa sayısının 20'den 14'e düşürüldüğü ve Cumartesi ekini yayından kaldırıldığı duyuruldu.

Gazetede renkli sayfalar azaltılırken, "Genel giderlerde en yüksek derecede tasarruf sağlanması için önlemler alınmıştır." denildi.

8 GAZETECİYLE YOLLAR AYRILDI

Son olarak 8 gazetecinin işten çıkartılmasıyla ilgili ise, "Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı sekiz çalışanıyla, tüm yasal kazanım ve hakları ödenerek yollarımız üzülerek ayrılmıştır." açıklaması yapıldı.

İŞTE ALINAN O TEDBİRLER

Cumhuriyet gazetesinin aldığı önlemler şu şekilde:

1. Gazetenin Cumartesi eki yayından kaldırılmıştır.

2. 20 sayfa olan gazetemiz zorunlu olarak 14 sayfaya indirilmiş, renkli sayfalar azaltılmıştır.

3. Genel giderlerde en yüksek derecede tasarruf sağlanması için önlemler alınmıştır.

4. Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı 8 çalışanıyla yollarımız -tüm yasal kazanım ve hakları ödenerek- üzülerek ayrılmıştır.