Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

Muhsin Şentürk'ün kariyeri

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şentürk, kariyerine Ankara’da hakim adayı olarak başladı.

Kariyeri boyunca Kars'ın Susuz ilçesi ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı, ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak çalıştı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

2012 yılında Yargıtay üyeliğine atanan Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.