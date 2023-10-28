Cumhuriyet Bayramı için ücretsiz ulaşım kararı bugün de geçerli Cumhuriyet Bayramı nedeni ile 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

AA

Resmi bayramlarda ücretsiz olan toplu ulaşım araçları Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeni ile bu kez iki gün boyunca vatandaşların hizmetine ücretsiz açık olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.

Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki ücretsiz ulaşım kararının bugün de uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Ankara'da Başkentray, İzmir'de de İZBAN, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

"Büyük Filistin Mitingi nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ücretsiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bir mesaj paylaşarak, İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek

Metro İstanbul, 28 ve 29 Ekim'de kent genelinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle tüm hatlarda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek miting alanına erişimi kolaylaştırmak amacıyla hatlarda sefer düzenlemesi yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Atatürk Havalimanı'na direkt giden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda ise saat 11.00 itibarıyla tam kapasite ile 4 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır. M1B hattından M1A hattına kaydırılan araçlarla maksimize edilen hattın saatlik yolcu taşıma kapasitesi 15 bin kişidir. Mevcut personelimize ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 254 personel görev yapacaktır.'

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı'nda seferler saat 03.00'e kadar uzatıldı

Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde müdür, şef ve teknisyenlerden oluşan 9 kişilik yönetim/izleme masası kurulduğu vurgulanan paylaşımda, ayrıca gece metrosu uygulamasına ek olarak M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı'nda seferlerin saat 03.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarında sabit merdiven kullanılacak

Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki 6 yürüyen merdivende acil durum mekanik fren tertibatı bulunmadığı aktarılan paylaşımda şu bilgi verildi:

Yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme durumunda güvenlik riski taşıyan bu ekipmanlar, daha önceki yıllardaki gibi önlem amaçlı durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)