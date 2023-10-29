Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor: 100. yıla iz bırakacak etkinlikler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde yapılacak olan özel etkinliklerle kutlanacak.

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Bugün, Cumhuriyet'in 100. yılı...

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. 100. yıl ise tüm Türkiye'de haftalar önce kutlanmaya başlandı.

Haftalardır yaşanan 100. yıl coşkusu bugün yapılacak özel etkinliklerle tamamlanacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek.

Ankara ve İstanbul'da bir dizi etkinlik olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak.

İlk tören Anıtkabir'de

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Dev Eser Yağlı Boya Resim Sergisi"ni ziyaret edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

Meclisteki kutlamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki etkinliklere katılacak.

Ankara seğmenleri gösterisiyle saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'teki TBMM Genel Kurul konuşması seslendirilecek. Burada konuklara hitap edecek Kurtulmuş, ardından özel defteri imzalayacak.

Geçit töreni düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda geçit töreni de düzenlenecek. Tören öncesinde Mehteran Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu tarafından, Yüzüncü Yıl Marşı ve İstiklal Marşı'nın icrası ile çeşitli marşlardan oluşan mini konser, saat 14.00'te TBMM Binası ön bahçede gerçekleştirilecek.

Konserin ardından saat 14.30'da "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Geçit Töreni", TBMM'den önünden başlayacak.

16 Türk devleti bayrağı taşıyan bölüğün de yer alacağı kortej yürüyüşü, Atatürk Bulvarı'nı takiben II. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Devlet Tiyatroları da Cumhuriyet'in 100. yaşını, "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunuyla kutlayacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen döneminin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyununun prömiyeri, 29 Ekim saat 20.00'de yapılacak.

CSO Ada'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe imza atan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim saat 19.00'da Ankara'daki 2. Meclis binasında "100. Yıl Konseri" verecek, saat 20.23'te 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek.

İstanbul Boğazı'nda gfösteri uçuşları

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarının diğer önemli noktası ise İstanbul olacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle sunulacak.

Bunun yanı sıra Üsküdar, Taksim, Bakırköy gibi meydanlarda ve Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler düzenlenecek.

İstanbul Boğazı'nda saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.

101 pare top atışı yapılacak

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak.

Etkinlikler kapsamında 19.50'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.