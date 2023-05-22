Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı hedef aldı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Cumhuriyet'in, "Sinan Oğan bugüne kadar Erdoğan ve AKP iktidarı için neler söyledi?" haberini servis etmesi dikkat çekti.

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14 Mayıs'ta sandık başına gidildi, Türkiye'nin kaderi için oylar kullanıldı...

Milletvekilliği seçim sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı yarışı uzadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,51'lik oy oranıyla ilk sırada tamamladı.

Erdoğan'ın ardından Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'lik oy oranına sahip olurken Sinan Oğan da yüzde 5,17'de kaldı.

Seçim ikinci tura kaldı: Oğan'ın tercihi merak edilmeye başlandı

Ancak adayların yüzde 50'yi yakalayamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci turun kapısı aralandı.

En çok oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur için çalışmalar başladı.

İki lider de seçim çalışmalarını yürütürken bir yandan da gözler Sinan Oğan'a çevrildi.

Görüşmeler yapıldı: Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana oldu

Oğan'ın ikinci turda desteğini kimden yana kullanacağına yönelik çalışmalar yapıldı.

İki liderle de görüşen Oğan, ikinci tur için destek vereceği adayı açıkladı.

Buna göre Sinan Oğan'ın ikinci turdaki aday tercihi, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek açıklamasının ardından ise saldırılar başladı.

Cumhuriyet hazmedemedi

Muhalif kanattan Sinan Oğan'a yönelik peş peşe tepki dolu paylaşımlar gelirken, Cumhuriyet skandal bir haber yayınladı.

Cumhuriyet, "Sinan Oğan bugüne kadar Erdoğan ve AKP iktidarı için neler söyledi?" başlıklı haberde, Oğan'ın geçmiş dönemdeki ifadelerine yönelik saldırgan bir üslup kullanıldı.