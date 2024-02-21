Cumhuriyet gazetesi dalga geçmişti: Milli Muharip Uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk parça üretimiyle 'kalorifer peteği' diyerek dalga geçen Cumhuriyet gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesiyle birlikte sessizliğe büründü.

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ensonhaber.com

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik parolasıyla çalışmalarını yürüten Türkiye, bir hedefine daha ulaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhuriyet 'kalorifer peteği' diyerek dalga geçmişti

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından muhalif medya kuruluşlarının daha önce konuyla ilgili söyledikleri hatırlandı.

Bilindiği üzere Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk parçası üretildiğinde CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet gazetesi dalga geçmişti.

Cumhuriyet, üretimle dalga geçtiği manşetinde "Yerli uçağın ilk parçası' tartışma yarattı: "Kalorifer peteği gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Sessizliğe büründüler

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Gazete, neredeyse bütün medya kuruluşlarının haberleştirdiği gelişmeyi görmezden geldi.

KAAN'ın özellikleri neler?

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g