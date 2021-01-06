Cumhuriyet gazetesi: Katar'daki Türk üssü kapanabilir

Katar'la anlaşmazlıkları sonlandıran Körfez ülkelerinin Türk üssünün kapatılması talebini, Cumhuriyet gazetesi bugün manşetine taşıdı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Geçtiğimiz gün ambargo kararı alan ülkeler, sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkileri düzeltme kararı aldı.

Katar'la diplomatik ilişkilerin dondurulması, kara-hava tüm sahaların Doha'ya kapatılmasıyla başlayan "Körfez krizi", 3,5 yılın ardından dünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ermiş oldu.

KATAR: TÜRK ÜSSÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Körfez'de Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizi çözülürken; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı.

Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı.

Katar Emiri Şeyh Tamim'in ise dayatılan şarta "Türk askeri üssünü kırmızı çizgi" olarak nitelediğini duyurup, bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.

CUMHURİYET'İN TÜRK ÜSSÜ KAPANABİLİR MANŞETİ

CHP'ye yakınlığı ile biline Cumhuriyet gazetesi ise çözüme kavuşan ambargo krizini, bugün manşetine taşıdı.

Anlaşma için "Katar’ın bu süreçteki en büyük destekçisi olan Türkiye’ye olası etkileri tartışılıyor" diyen Cumhuriyet, Türk üssünün kapanabileceğini duyurdu.

