Euro
9.9563
0.65%
Dolar
8.417
0.81%
Altın
486.07
0.92%
Borsa
1.449
-0.36%
Bitcoin
392.364
-8.30%
EXEN Coin
23.06
-7.57%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Cumhuriyet gazetesi Kur'an derslerine tepki gösterdi

    Cumhuriyet gazetesi Kur'an derslerine tepki gösterdi

    Her yıl olduğu gibi bu yılki eğitim senesine de Cumhuriyet gazetesi, okullarda din ve Kur'an derslerinin verilmesi rahatsızlığı ile girdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.

    Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazetesi vardı.

    Eğitimin başlamasının 3. gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.

    "KUR'AN DERSİ DAYATMASI"

    Okullarda, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan  Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.

    Cumhuriyet gazetesi Kur an derslerine tepki gösterdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir