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    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı'nın ilk parça üretimiyle dalga geçti

    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı'nın ilk parça üretimiyle dalga geçti

    Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parça üretimi dün kamuoyu ile paylaşılırken Cumhuriyet gazetesi, bu haberi dalga geçerek duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 20:01
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    Türkiye'nin, hava araçları teknolojisindeki başarısı ses getirmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atılırken, bu hamleler muhalefeti ve ona yakın medya kuruluşlarını rahatsız ediyor.

    Savunma Sanayi Başkanlığı da bu eleştirilere aldırış etmeden projelerini gerçekleştirirken, bir sonraki hedef de Milli Muharip Uçağı...

    İLK PARÇANIN TANITIMI YAPILDI

    Bu hedefler doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üreterek dün tanıtımını gerçekleştirdi.

    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı nın ilk parça üretimiyle dalga geçti #1

    CUMHURİYET: KALORİFER PETEĞİ GİBİ

    Parçanın üretimi birçok kesim tarafından mutlulukla karşılanırken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet gazetesi ise bu üretimi alay ederek manşetinden duyurdu.

    Cumhuriyet gazetesi, üretimle dalga geçtiği manşetinde "Yerli uçağın ilk parçası' tartışma yarattı: "Kalorifer peteği gibi" ifadelerine yer verdi.

    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı nın ilk parça üretimiyle dalga geçti #2

    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı nın ilk parça üretimiyle dalga geçti #3

    Cumhuriyet gazetesi Milli Muharip Uçağı nın ilk parça üretimiyle dalga geçti #4

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