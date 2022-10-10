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    Cumhuriyet gazetesi hafızların icazet töreninden rahatsız

    Cumhuriyet gazetesi hafızların icazet töreninden rahatsız

    Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin icazet töreni, muhalif medyanın hedefi haline geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:26
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

    Muhalif medya laik atak geçiriyor

    Muhalif medya, bu tartışmaların ardından muhafazakar kesmi hedef tahtasına yerleştirircesine haberlere imza atmaya başladı.

    İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

    CHP'nin sesi Cumhuriyet gazetesi söz konusu haberi birinci sayfasına taşıdı.

    Fatih Belediye Başkanı'nın törene katılmasından da rahatsızlık duyan gazete, "Belediye Başkanı Cemaat Töreninde" başlığını kullandı.

    Gazete, hafızların icazet töreninin hemen altında ise yapılan bir araştırmaya yer verdi.

    Bu haber için de "Laik yaşam tehdit altında" başlığı kullanıldı.

    Küçük bir kısımda da "Adım adım alkol yasağı" haberine yer verildi.

    Cumhuriyet gazetesi hafızların icazet töreninden rahatsız #1


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