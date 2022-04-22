Cumhuriyet Kadınları Derneği, Disney+ kanalının LGBT kararını protesto etti

Disney+ kanalının LGBT kararını protesto eden Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, "Türk milleti çocuklarını LGBT saldırısına yedirmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Disney+ kanalı yönetiminin, içeriklerindeki karakterlerin en az yarısının LGBT bireylerden oluşacağı ve yayınlarda cinsiyetçi kelimelerin kullanılmayacağı yönündeki kararı, Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından protesto edildi.

Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dernek üyeleri adına, Dernek Yöneticisi Şükran Öncü açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre; kanalın kararına dikkat çeken Öncü, emperyalist Batı'nın insanı kendinden ve tüm değerlerinden uzaklaştırarak sistemin kölesi haline getirmeyi amaçladığını belirtti.

Öncü, son olarak da çocukların cinsiyetlerinin hedefe alındığını vurguladı.

“LGBT hareketini savunanlar ya cahildir ya da yalan söylemektedir”

LGBT hareketinin, yeni nesilleri tehdit eden emperyalist bir saldırı olduğunu vurgulayan Öncü, şu ifadeleri kullandı:

"LGBT hareketini özgürlük ve insan hakları adı altında masum gösteren ve savunanlar ya cahildirler ya da topluma yalan söylemektedirler. Bu hareketin eşcinsel ve cinsiyet değiştirmiş yurttaşlarımızın haklarını korumakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Anayasamızda bütün yurttaşlarımız kayıtsız şartsız eşittir."

“Türk milleti çocuklarını LGBT saldırısına yedirmeyecektir”

Öncü, şu anda paralı olan Disney+ platformunun toplumsal direnci kırdığı anda uygulamayı tüm yapımlarında yaygınlaştıracağını iddia ederek şöyle konuştu:

"Diyoruz ki çok beklersiniz. Türk milleti çocuklarını LGBT saldırısına yedirmeyecektir. Bölücü terör örgütü PKK'dan evlatlarımızı aldığımız, teröristlerin yeni eleman devşirmelerinin önünü kestiğimiz gibi uyuşturucuya karşı emniyet güçlerimizle narkotik birimlerimizin eğitimleriyle ve annelerimizi harekete geçirerek mücadele ettiğimiz gibi, LGBT hareketine de direniyoruz, kapımızı yüzlerine kapıyoruz."