Cumhuriyet kutlamaları: Denizde 123 metre Türk bayrağı açıldı Profesyonel yüzücüler, İskenderun Sahili'nde 123 metre Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu bayram havası hakim.

Hatay’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sarı Zeybekler Derneği “Denizde 123 metre Türk Bayrağı Akdeniz Rekoru” denemesi yaptı.

123 metre bayrak açıldı

İskenderun Kaymakamlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, İskenderun sahilinde denizde 123 metre Türk Bayrağı açtı.

İskenderun Körfezindeki, deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli ve kayıklar kortej oluşturarak İskenderun sahiline geldi.

Marşlar söylendi

Daha sonra deniz yüzeyinde 30 profesyonel yüzücü tarafından Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinliği ellerindeki Türk Bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)