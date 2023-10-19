Cumhuriyet, mevlitli 100. yıl kutlamasından rahatsız oldu Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında okullarda mevlitli kutlama yapılması için hazırlanan programdan rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi 1. sayfadan vererek eleştirdi.

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Türkiye tarihi bir güne yaklaşıyor.

Türk halkı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

29 Ekim'de, tarihin en görkemli kutlamalarından birine imza atılması bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde hazırlıklar yapılıyor.

Sadece merkezi kutlamalar değil için değil, bakanlıklar, yerel yönetimler ve kurumlar da belli başlı 29 Ekim programları için hazırlık yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu kapsamda bir program hazırladı.

İmam hatiplerin Kur'an okumasından rahatsız oldular

Bakanlığa bağlı imam hatip liselerinde hatim ve mevlit programı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ülkeye imam hatipler yetiştiren bir okulun, cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için Kur'an-ı Kerim hatmetmesi ve hatim okuması fikri bazı kesimleri rahatsız etti.

Cumhuriyet 1. sayfaya çıkardı

Bu doğal durumu yine her zamanki gibi Cumhuriyet gazetesi haberleştirerek eleştirdi.

Habere 1. sayfada yer veren gazetede konuya ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılını imam hatip liseleri ile kutlayacak. Tüm okullarda 'hatim ve mevlit programları' düzenlenecek.Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Kur'an tilaveti ve 100 hatim duası etkinlikleri yapacak." ifadelerine yer verildi.