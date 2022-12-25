Cumhuriyet, öğrencilerin camiye götürülmesinden rahatsız oldu

Cumhuriyet gazetesi yine 'laiklik elden gidiyor' temalı haberi ile öğrencileri camiye götüren eğitim kurumunu hedef aldı.

Türkiye'de din eğitimi sık sık kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Yakın geçmişe bakıldığında ise 'laikçi' medyanın bu konuda sicili kabarık.

Özellikle Türkiye'nin 'kararnlık' olarak hatırlanan dönemlerinde medyanın bu koudaki dezenformasyon amaçlı haberleri hafızalardaki yerini koruyor.

Dün geçmişi hatırlatan bir olay yaşandı.

Laiklik elden gidiyor manşeti

İstanbul'da bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilerin camiye götürüldü. Bazı kesimler bu yaşananlardan rahatsız oldu.

Cumhuriyet gazetesi bu olayı yine o 'Laiklik elden gidiyor' temalı manşetle gördü.

Gazetenin haberi tepkilere neden oldu.