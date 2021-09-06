Pınar Gültekin cinayetindeki şüphelilerin ayrı ayrı ceza almaları talep edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetindeki şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde savcılıktan yeni bir talep geldi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Karar sonrasında konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE ELE GEÇİRİLEN İZMARİTLER ŞÜPHELİLERİN DNA'SINA UYMUŞTU

27 yaşındaki Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüş, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Temmuz 2021'de Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Buna göre, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilmişti.