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    Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ezan Türkçe okutulmalıydı

    Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ezan Türkçe okutulmalıydı

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, katıldığı canlı yayında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu söyleyerek, Türkçe okutulması gerektiğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 17:12
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    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınına katıldı.

    1975 yılına kadar tek parti rejimi devam etseydi Türkiye’de bugün yaşanan sorunların yaşanmayacağını iddia eden Cumhuriyet yazarı İnce, ezanı Arapça okumanın Arap milliyetçiliği olduğunu; Demokrat Parti’nin de tekrar Arapçaya çevirmesinin hata olduğunu öne sürdü.

    "Ezan Türkçe okutulmalı"

    1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu söyleyen İnce, ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savunarak "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı.” ifadelerini kullandı.

    CHP’li Özdemir İnce: Ezan Türkçe kalmalıydı

    Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ezan Türkçe okutulmalıydı #1

    Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ezan Türkçe okutulmalıydı #2


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