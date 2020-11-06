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    Cumhuriyetçi Meclisi Üyesi Vernon Jones: Ateş açmaya hazırlanıyoruz

    ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Üyesi Vernon Jones, ateş açmaya hazırlandıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 06:34
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 06:58
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    Cumhuriyetçi Meclisi Üyesi Vernon Jones: Ateş açmaya hazırlanıyoruz

    ABD'de oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçiler cephesinden ortamı gerecek bir açıklama geldi.

    Trump'ın seçim kampanyasının önde gelen isimlerinden, Georgia'nın Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Vernon Jones'un Donald Trump Jr.'ın yanında yaptığı açıklama, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    "ATEŞ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

    Jones, "Artık onların gözlerindeki akı görmeye başlıyoruz ve ateş açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

    Jones'in açıklaması kısa sürede Amerika'da büyük tepki topladı.

    Cumhuriyetçi Meclisi Üyesi Vernon Jones: Ateş açmaya hazırlanıyoruz İZLE

    Cumhuriyetçi Meclisi Üyesi Vernon Jones: Ateş açmaya hazırlanıyoruz #1

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