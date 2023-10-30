Cumhuriyeti kutlamayan Özcan Deniz yuhalandı: Çatal bıçakla protesto edildi! Dün gece Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamadığı gibi, özel marşlardan birini de seslendirmedi. Sahneyi terk eden sanatçı, seyircilerin tepkisini çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, dün yurt genelinde coşkuyla kutlandı.

Ülkenin dört bir yanında bayram havası yaşanırken, organizasyonlar da beraberinde geldi.

Haftalar öncesinde hazırlıklar tamamlanırken 29 Ekim, törenler ve gösterilerle geçti.

Öyle ki sokaklar ve caddeler 7’den 70’e herkesin ellerindeki ay yıldızlı bayraklara büründü.

Özcan Deniz'den tepki çeken hareket

Gece geç saatlere kadar kutlamalar devam ederken, ünlü sanatçı Özcan Deniz dikkat çekti.

Dün Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sevenleri ile buluştu.

Ancak gece hiç de güzel sonlanmadı.

100'üncü yılı kutlamadı

Özcan Deniz, sahneye çıktığı andan itibaren ne Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı ne de 10. Yıl marşını söyledi.

Özel güne değinmeden sahneyi terk ettiği iddia edilen Özcan Deniz, yoğun bir tepki gördü.

Protestolar peş peşe geldi

Alanda bulunan seyirciler, Özcan Deniz’i yuhaladı.

Aynı zamanda çatal ve bıçaklı protesto da beraberinde gelirken, hararetli anlar yaşandı.

Şarkıcının göstermiş olduğu tutum, büyük bir kesimden tepki gördü.