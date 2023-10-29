Cumhuriyet'imiz 100 yaşında! Tüm yurtta fener alaylı kutlama Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, yurdun dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

DHA

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında..

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden tam bir asır geçti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, fener alayı yürüyüşü gerçekleştiriyor..

Antalya'da binlerce kişi sokakta

Antalya’da 2 gündür farklı etkinliklerle kutlamalar devam ederken bugün ise Antalya Valiliği koordinasyonunda fener alayı düzenlendi.

Binlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla yer aldığı yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri ve STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta toplanan binlerce kişi, ellerinde cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri, bayrak ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için güzergah boyunca marşlar söyleyen grupta çok sayıda çocuğun da olduğu görüldü. Yürüyüşe kimileri bebek arabalarıyla kimileri ise evcil hayvanlarıyla katıldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan üniversite öğrencisi İsmail Furkan Çobanoğlu, “Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok gurur verici bir olay” dedi.

Kocaeli'de fener alayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde'de fener alayı

Niğde'de Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)