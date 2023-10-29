Cumhuriyetin 100. yılında 101 pare top atışı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında TCG Anadolu Gemisi rehberliğinde 100 gemi İstanbul Boğazından geçiş yaptı. Resmi geçit töreni sırasında 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.

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DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor..

100. yaşı kutlanılan Cumhuriyet'in en görkemli kutlamalarından biri de İstanbul'da yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından Türk Donanması boğazdan geçiş yaptı..

100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti

TCG Anadolu Gemisi’nin de aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

101 pare top atışı

Gemilerin geçişi sırasında Beylerbeyi Sarayı’nın yakınında 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)