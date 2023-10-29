Cumhuriyet'in 100'üncü yılı: 81 ilde bayraklar dalgalanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabahın ilk saatlerinde başlarken, sokaklar ve caddeler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. 81 ilde 7'den 70'e herkes bayram coşkusu yaşıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, 100’üncü yıl dönümünü kutluyor!

Yurt genelinde coşkulu bir bayram havası hakim.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in üzerinden bir asır geçerken, kutlamalar günler öncesinde başladı.

Cadde ve sokaklar bayraklara büründü

7’den 70’e tüm vatandaşlar, özel gün için hazırlandı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren, sokaklar ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kutlamalar gece başladı

Kutlamalara geceden başlayan şehirlerde ise bir başka heyecan hakim oldu.

Dün gece, 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş katıldı.

Yurt genelinde heyecanlı kutlamalar

Cumhuriyet’in önemi bilinciyle yetiştirilen çocuklar, ellerine aldıkları bayrakları dalgalandırıyor.

Kutlamaların yanı sıra öğrenciler, Şehitlik ziyaretlerini de es geçmedi.

Türk bayrakları gökyüzünde

100. Yıl dolayısıyla sıcak hava balonları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Gün doğumu ile birlikte 152 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açıldı

İzmir'in eğitmenler ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, Karaburun açıklarında batırılan "9 Eylül" şehir hatları vapuruna daldı.

Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

İlk tören Anıtkabir'de

Bir diğer yandan 100’üncü yıl kapsamında yurt genelinde birçok etkinlik düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca gerçekleştirilen 29 Ekim kutlamalarının iki önemli merkezi, Ankara ile İstanbul.

Bu bağlamda ilk tören Anıtkabir’de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Meclis'teki kutlamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki etkinliklere katılacak.

Ankara seğmenleri gösterisiyle saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'teki TBMM Genel Kurul konuşması seslendirilecek. Burada konuklara hitap edecek Kurtulmuş, ardından özel defteri imzalayacak.

Geçit töreni

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda geçit töreni de düzenlenecek. Tören öncesinde Mehteran Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu tarafından, Yüzüncü Yıl Marşı ve İstiklal Marşı'nın icrası ile çeşitli marşlardan oluşan mini konser, saat 14.00'te TBMM Binası ön bahçede gerçekleştirilecek.

Konserin ardından saat 14.30'da "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Geçit Töreni", TBMM'den önünden başlayacak.

16 Türk devleti bayrağı taşıyan bölüğün de yer alacağı kortej yürüyüşü, Atatürk Bulvarı'nı takiben II. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

SOLOTÜRK havalanıyor

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Devlet Tiyatroları da Cumhuriyet'in 100. yaşını, "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunuyla kutlayacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin, 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasına kadar geçen döneminin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyununun prömiyeri, 29 Ekim saat 20.00'de yapılacak.

CSO Ada'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe imza atan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim saat 19.00'da Ankara'daki 2. Meclis binasında "100. Yıl Konseri" verecek, saat 20.23'te 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek.