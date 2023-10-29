Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'de Devlet erkanı ile 100'üncü yıl törenleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de bayram havası hakim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in üzerinden tam olarak 1 asır geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir’de.

Atatürk mozolesine çelenk bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler mozoleye geçmek üzere Aslanlı Yol’dan ilerledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Ay yıldızlı çelenk Atatürk mozolesine bırakılırken İstiklal Marşı da okundu.

Anıtkabir Özel Defteri imzalandı

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Cumhuriyet'imiz emin ve ehil ellerdedir" vurgusunu yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşması;

Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasına zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

"Emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık"

Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.

"Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir"