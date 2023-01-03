Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için basılan 1 lira

Partisinin grubunda konuştuktan sonra basın mensupları ile karşılaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için basılan 1 liralık madeni parayı ve parmağındaki yüzüğü gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında erken seçim iddiaları, 6’lı masanın bir türlü belirlenemeyen adayı, EYT ve gündemdeki daha birçok konuya değinen Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da unutmadı.

"Üç hilal'i yargılatmayacağız"

“Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız.” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, 'üç hilal'i de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Allah'ın izniyle EYT sorunu TBMM'de kati ve köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamıyla çıkmış olacaktır.





“Asla boyun eğmeyeceğiz”

Varlığımızdan, mücadelemizden, fikir ve düşünce aydınlığımızdan ürken, çekinen, davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır, takibimiz altındadır. Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz.

“Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir”

Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir; İP'çiler, Deva'cılar, Serokçular, oncular, buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşırsa uğraşsın boşunadır, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler.”





1 liralık madeni para ve yüzüğünü gösterdi

AA'nın haberine göre MHP Lideri, toplantı sonunda salondan ayrılırken karşılaştığı basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için basılan 1 liralık madeni para ile parmağında yer alan ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl ve Türk bayrağı" bulunan yüzüğü gösterdi.