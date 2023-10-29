Cumhuriyet'in 100'üncü yılının ilk bebeği dünyaya geldi 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında Ata isimli bebek, İstanbul Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı.

İHA

Yurt genelinde Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlanıyor.

Bu kapsamda 81 ildeki cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlarda ise büyük bir heyecan hakim.

100'üncü yılın ilk bebeği

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılını kutlarken, İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi.

Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.

"Bir tane Ata'mız oldu"

Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)