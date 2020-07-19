Cumhuriyet'in Başakşehir tweet'i paylaşılıyor

En Son Haber

Cumhuriyet gazetesi, Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Başakşehir'in hüsran yaşayacağını yazmıştı.

Süper Lig'de ipi göğüsleyen takım Başakşehir oldu.

Başakşehir'in şampiyonluğu bazı çevrelerde rahatsızlığa neden olurken, Cumhuriyet gazetesinin İBB seçimlerinin öncesinde attığı tweet yeniden dolaşıma girdi.

Cumhuriyet, İmamoğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Başakşehir'in 'gol' yiyeceği yönünde tweet atmıştı.

Ancak gerçek öyle olmadı.

İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasına rağmen Başakşehir rakiplerine üstünlük sağlayarak adını şampiyon kulüpler arasına yazdırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından Başakşehir'in maç kazanamadığını yazıp kendince kutlama yapıyordu.

Son gülen, Başakşehir taraftarı oldu.