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    Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne partili isim seçildi

    Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne partili isim seçildi

    Cumhuriyet gazetesinde yeni Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın oldu. Kızılyalın'ın CHP ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 21:07
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    Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde 8 gazetecinin işine son verilmiş, işten çıkarmalara karşı çıkan eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın işine son verilmişti.

    Küçükkaya'nın istifasının ardından gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin kim olacağı merak konusu olmuştu.

    AYNI ZAMANDA CHP VE KADIKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

    Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.

    Görevi vekaleten yürütecek olan Kızılyalın'ın CHP ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması ise dikkat çekti.

    Cumhuriyet in Genel Yayın Yönetmenliği ne partili isim seçildi #1

    PARTİ GAZETESİ DEĞİLİZ DEYİP, SENEDİ ÇİĞNEDİLER

    Öte yandan Cumhuriyet Vakfı senedinin birinci maddesinde “Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir" hükmü yer alıyor.

    Hal böyle olunca da bu atama, 'vakıf senedi çiğnendi' yorumlarına neden oldu.

    Cumhuriyet in Genel Yayın Yönetmenliği ne partili isim seçildi #2

    Cumhuriyet in Genel Yayın Yönetmenliği ne partili isim seçildi #3

    Cumhuriyet gazetesinden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

    Cumhuriyet in Genel Yayın Yönetmenliği ne partili isim seçildi #4

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