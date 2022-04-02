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    Cumhuriyet'in her ramazan klasikleşen oruç haberinin ilki

    Cumhuriyet'in her ramazan klasikleşen oruç haberinin ilki

    Her yıl olduğu gibi bu yılki Ramazan ayında da Cumhuriyet gazetesi malum haberlerini gericilik olarak servis etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 10:41
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    Ramazan ayında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Oruç karşıtı" haberi sonunda yayınlandı.

    Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazatesi vardı.

    Ramazan'ın daha ilk günününde gazete, malum haberi  "Gericiler" olarak manşetten servis etti.

    ORUÇLULARIN YANINDA YEMEK YEMEYİN

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir Anadolu Lisesi'ndeki olayı skandal talimat olarak veren Cumhuriyet gazetesi; haberinde "Gerici okul müdürü oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin Ramazan ayı boyunca okul içinde yalnıza kantin ve mutfakta yemek yemesine ilişkin talimat verdi" ifadelerini kullandı.

    "GERİCİLİKTE VİTES YÜKSELDİ"

    Eğitim-İş Sendikası'nın da yorumuna yer veren gazete, "AK Parti eğitimde gericilik konusunda vites yükseltmiştir. Okul yöneticileri ve milli eğitim müdürlerinin gericilik konusunda bir yarışa girdikleri açıkça gözlenmektedir" ifadelerine yer ayırdı.

    Cumhuriyet in her ramazan klasikleşen oruç haberinin ilki #1


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