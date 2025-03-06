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Haber Merkezi

Ramazan ayı huzur içinde idrak edilirken yine her yıl olduğu gibi kısa sürede muhalif camiadan 'laiklik' söylemleri yükselmeye başladı.

İstanbul'da bir okulda öğrencilerin koro halinde ilahi söylemelerinden rahatsız olan CHP'den sonra bu kez de hedef Ankara'daki bir okul.

Hedef gösteren ise her yıl benzer haberlere imza atan Cumhuriyet...

YİNE RAMAZAN YİNE 'LAİKLİK ELDEN GİDİYOR' HABERİ

Ankara'da bir okulun hoparlöründen 'Ramazan Geldi Ramazan' ilahisinin çaldığı anların görüntüleri Cumhuriyet tarafından haberleştirildi.

Haberde ise yine bilindik 'laiklik elden gidiyor' mavralarına yer verildi.

"Ankara’da ders sırasında okulda çalınan ilahiye tepki" başlığı ile servis edilen haber sosyal medyada "İlahi MEB sen laikliği öldürürsün" ifadeleriyle paylaşıldı.