Türkiye 101 yaşında...

29 Ekim 1923 yılında akşam 1'inci Meclis binasında, Meclis Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

"Egemenlik kayıtsız şartız milletindir." ilkesini hayata geçirecek tarihi adım atıldı.

Devlet arşivlerinden çıkan cumhuriyetin hukuki belgeleri günümüze ışık tutuyor...

İşte o belgeler...

"HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Yeni Türkiye'ye Cumhuriyet'i getiren kararın orijinal belgesinde şu sözler yer alıyor;

Devletin yönetim şeklini değiştiren ve Cumhuriyet'i ilan eden maddeler, alkışlar ve yaşasın Cumhuriyet sesleriyle kabul edildi.

İLK CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Genel Kurul aynı gün yeni Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı'nı da seçti. 158 milletvekilinin tamamının oyuyla Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Atatürk, Meclis Genel Kurulu'na seslendi:

Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükumetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyet'i, cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."