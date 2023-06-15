Cumhuriyet'te rüşvet krizi devam ediyor! Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu görevden alındı Cumhuriyet gazetesi bünyesinde, ‘çikolata kutusunda para’ iddialarıyla gündeme gelen rüşvet skandalı, görevden alma ile sonuçlandı. Konuyu ele aldığı yazısı yayınlanmayan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, görevine son verildiğini açıkladı.

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Muhalefete yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, rüşvet iddialarıyla gündeme geldi.

İddialara adı karışan isimler ise gazetenin kemik kadrosunda yer alıyor.

Bu isimler; gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden sorumlu yönetici avukat Turan Karakaş, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok.

4 ismin bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıktı.

Söz konusu manipülatif haberler için kayıt dışı 500 bin TL alındığı, paranın ise çikolata kutusunda teslim edildiği iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi Vakfı harekete geçti.

Ardından sorumlu isimler hakkında 'manipülatif haber yapma' karşılığında kayıt dışı para alarak 'güveni kötüye kullandıkları' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine ise soruşturma başlatıldı.

Gazete yazıyı sansürledi

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu da, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uzunca yayınladığı yazısında, gazete yönetiminin olaya yeterince ilgi göstermediğini ele aldı. Bu yazının ise sansürlendiğini belirtti.

Bunun üzerine yazıyı kendi hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, “Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet’te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam.” notunu ekledi.

İşte yayınlanmayan o yazı...

"Dönemin yöneticileri için vahim bir hata"

Yazıda, “Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da yazılı reklam olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim.” ifadeleri dikkat çekti.

GYY görevden alındı

Yaşanan rüşvet skandalı ve gazete içindeki kriz gündemdeki yerini korurken, bugün ise bir gelişme yaşandı.

GYY Tuncay Mollaveisoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden alındığını açıkladı.

"Gazeteciliğin tarafında oldum görevden alındım"

Mollaveisoğlu, "Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı… 'Taraf olursan görevden alırız' dediler. Gazeteciliğin tarafında oldum.. Görevden alındım.. Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Gazetenin künye kısmından Mollaveisoğlu’nun isminin yer almadığı görüldü.