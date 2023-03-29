Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak'ı kabul etti

AA
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Novak, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan resmi törenle karşıladı
Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu ile ikili görüşmeye geçti.
Ortak basın toplantısı düzenlenecek
İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Liderler, ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki ticari anlaşmalara dair bilgi verecek.
Erdoğan, daha sonra konuğunu resmi akşam yemeğinde ağırlayacak.