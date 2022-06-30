Cüneyt Arkın'a veda

Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için AKM'de tören gerçekleştiriliyor..

Türkiye Yeşilçam'ın en büyük oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın'ı kaybetti.

28 Haziran'da kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

AKM'de tören düzenleniyor

Arkın için cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar ile yakınları katılıyor.

Törende Arkın'ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi.



Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için AKM'de tören gerçekleştirildi ViDEO







































