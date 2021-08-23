Cüneyt Arkın'dan gençlere tarih bilinci eleştirisi

Gençlerin Türk tarihine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Cüneyt Arkın, tarih bilinci olan gençlerin yapmaması gerekli olan şeyleri sıraladı.

Yeşilcam’ın efsane oyuncuları arasında yerini alan ve Türk tarihindeki karakterleri canlandırmasıyla tanınan Cüneyt Arkın, gündeme özel açıklamalarda bulundu.

Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden ve Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi gibi tarihi karakterlere hayat veren Arkın, bir Türk gencinin neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini anlattı.

Sabah gazetesinden Yeşim Alkan'a konuşan usta oyuncu, gençlere tarihle ilgili nasihatlar vererek şu ifadelerle seslendi;

AMERİKAN'IN MÜZİĞİNİ DİNLERSİN AMA HAYRAN OLMAZSIN

Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.

"ERKEKLERE HAYRET EDİYORUM"

Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hâle getirdi.