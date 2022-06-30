Usta oyuncuya son veda için AKM'ye getirilen cenazenin başında fotoğraf çekme yarışına giren kişiler, 'Burası manzara değil' ifadeleriyle alandan uzaklaştırıldı.

Türk sinema tarihinin usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

2 gün önce kalbinin durması sonucunda hayatını kaybeden usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Burada Cüneyt Arkın'a veda ederken son kez saygılarını sunmak isteyen kişiler, sahnede bulunan naaşın çevresine davet edildi.

Cenaze başında fotoğraf kaosu

Yakınları ve sevdikleri merhumun tabutuna son kez donunup veda ederken, bazı kişiler ise fotoğraf mücadelesine girdi.

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fotoğraf yarışına girenlere uyarı VİDEO

"Lütfen nizam içinde gerçekleştirelim"

Kişiler sahneye alınmadan dakikalar öncesinde yapılan, "Bir istirhamımız var, merhuma saygılarını sunmak isteyenleriniz olabilir bunu lütfen nizam içinde gerçekleştirelim." uyarısı hiçe sayıldı.

Eline telefonunu alan kişiler, tabutun başına üşüşerek 'Selfie' çekmek için yarışa girdi.

"Burası manzara değil"

AKM sahnesinde hüzün dolu anlar yaşanırken, çıkan arbede salon yöneticisi tarafından sert dille uyarıldı.

"Naaş başında fotoğraf çektirmeyle ilgili bir mücadeleye girmeniz saygısızlık oluyor. Lütfen bunlardan uzak duralım." uyarılarını dikkate almayan kişi, "Beyefendi burası manzara değil." ifadeleriyle alandan uzaklaştırıldı.