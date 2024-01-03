Cüneyt Özdemir, Aleyna Tilki'nin itiraflarına şaşırdı! 'Biz bu kadar tehlike atlatmadık' Bir süredir kariyerinde yaşadığı sıkıntıları sık sık paylaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş'ın programında başına gelenleri anlattı. Tilki tüm yaşadıklarına rağmen, "Korkmuyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, YouTube kanalında yılbaşı özel yayını hazırladı.

Programın konuğu ise son yıllarda sesi ve tarzıyla ön plana çıkan şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

Tilki, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla viral olmuştu.

Söz konusu paylaşımında, “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

"İşlerim engelleniyor"

Programda da açıklamalarını tekrar eden 23 yaşındaki şarkıcı, uzun bir süredir işlerinin engellendiğini ve 2023 yılında 5 konser verdiğini açıkladı.

Bunun üzerine Özdemir, “Sektörel bir sıkıntı yaşıyorsun en az 100 konser vermen lazım.” dedi.

"Kaç kere ölümden döndüm"

Tilki ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar... Çok canımı sıkarlarsa başıma nelerin geldiğini de anlatacağım, kaç kere ölümden döndüm, sahnede hiç kimse canımı umursamadı."

"Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye böldüler"

Şoförünün cep telefonundan ölüm tehditleri aldığını açıklayan genç popçu, “Ben konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar. Ben korkmuyorum, konserimde bomba da patladı, prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı, beni çöp gibi sahneye attılar. Canımı ortaya atıp çıkardılar, saatlerce uykusuz çalıştım. Korkmuyorum.” ifadelerini kullandı.

"Bu kadar tehlike atlatmadık"

Bunun üzerine Özdemir, duydukları karşısına büyük bir şok yaşadı.

Kendisini tutamayan ve gülmeye başlayan Cüneyt Özdemir, “Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya.” şeklinde yanıt verdi.