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Haber Merkezi

İstanbul, bugün Silivri açıklarında peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı.

Saat 12.13’te 3.9, saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılar ve ardından gelen 4.4 ile 4.9’luk artçı depremler, kentte büyük bir endişe yarattı.

Birçok gazeteci, depreme canlı yayında yakalandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Bu gazeteciler arasında Cüneyt Özdemir de yer aldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Arda Hazinedaroğlu ile gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında depreme yakalandı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sarsıntıyı hisseden Özdemir, yayını keserek, “Deprem oluyor! Hemen dışarı çıkıyorum!” diyerek paniğe kapıldı ve oturduğu koltuğu terk etti.

Aynı anda Hazinedaroğlu’nun da koltuğundan hızlıca kalktığı görüldü.

Özdemir ve Hazinedaroğlu’nun yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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