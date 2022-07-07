Gazeteci Cüneyt Özdemir, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Türkiye’de sağlıkta şiddete çözüm aranıyor...

Hükümetin gerekli adımları atmasına karşın sağlıkta şiddetin son örneği ise Konya'da yaşandı.

Geçtiğimiz gün doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi’nde, Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay’ın (39) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde provokasyon başladı

Yaşanan vahşetin ardından tepkiler dinmek bilmezken, Türk Tabipler Birliği provokasyona başladı.

Türk Tabipler Birliği'nin çağrısına uyan doktorlar, 7-8 Temmuzda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Cüneyt Özdemir: Fahrettin Koca ne yapsın

Özdemir tepki gösterdi

Türk Tabipler Birliği'nin provokasyon girişimine kulak verenlere ise gazeteci Cüneyt Özdemir'den yerinde bir tepki geldi.

Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırılmanın yersiz olduğunu belirtti.

"Fahrettin Koca yasa çıkartmak istedi ama uygulamıyorlar"

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sen neye kızıyorsun, Fahrettin Koca’yı dövüyorlar. Niye Fahrettin Koca’yı dövüyorsun? Adam, ben sağlıkla ilgili yasa çıkartmak istiyorum dedi. Bunları katalog suça alacağız, aldılar. Uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. İşte geliyor yok kravat takmış, bilmem ne ceket giymiş serbeste verin. Zaten doktoru dövüyor canım bu ne ki fıtratında var bu ne ki falan diyorlar."