Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanların çocuğunun FETÖ’cü olduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, sol kesimden onlara destek verenleri de sert şekilde eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında, FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılan muhaliflere tepki gösterdi.

Erdoğan karşıtı solcuların, FETÖ ile birlikte o yalan haberleri yaydığını aktaran Özdemir, sözlerine 6’lı masayı tiye alan Şahan Gökbakar ile başladı.

“Sen de kaşınıyorsun Şahan’cım”

“Şimdi Şahan’ı (Gökbakar) mı dövüyorlar? 6’lı masa 6’lı ganyan yattı mı demiş? Ama sen de kaşınıyorsun Şahan’cım. Millet zaten dövecek adam arıyor” diyen Özdemir, şöyle devam etti:

“Bir Şahan, bir Cem Yılmaz, bir Cüneyt. Sosyal medyada böyle bir şey oluyor. Bir meczup bir şey söylüyor, öbürü ona söylüyor. Senin adın arada geçiyor falan, bir anda trend topiksin. Twitter’dan soğudum. Yazıyorum, siliyorum.”

“FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor”

Daha sonra sözü Twitter’da cirit atan FETÖ’cülere getiren Özdemir, “Öyle tuhaf birliktelikler var ki… FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, Erdoğan karşıtı bir tane solcu, diğer tarafından bir laik abla, kuyruğuna takılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Bu halayın, başı kim, sonu kim, yönü ne? Bir bakın Allah aşkına, neyi retweet’liyorsunuz? Bir de o kadar kolay manipüle ediliyorlar ki bu insanlar, ben hayret ediyorum. Şu retweet ettiğin site bir defa FETÖ’nün sitesi.” dedi.

Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü yalan atıyor solcular arkasından gidiyor VİDEO

“Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK’lı da olur”

Yalanları gülerek takip ettiğini belirten Özdemir, “Adamlar o kadar büyük yalanlar atıyorlar ki, gülerek izliyorum. Hızla yalanlamaya çalışıyorlar. ‘Ben öyle demedim, ben onunla görüşmedim’ gibi. Sosyal medyada 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet. Gerçekten kafayı sıyırmış durumdalar.” diye konuştu.

“FETÖ’nün yaptığı operasyonu adam MİT’e yıktı”

15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro’, Oda TV baskınına “MİT yaptı” diyenleri de eleştiren Özdemir, şunları söyledi:

“Her şey Mahmut Tuncer halayı gibi güzel gitmiyor ki. Sen takılıyorsun onun kuyruğuna seni alıp, gezdiriyor. ’15 Temmuz tiyatrodur’ diyor, sen ‘Evet, tiyatroymuş’ diyorsun. Niye? Erdoğan’dan nefret ediyorsun çünkü. ‘Oda TV’yi MİT tutukladı diyor’, hepimiz oradaydık. Gözümüzün önünde FETÖ’nün yaptığı operasyonu adam MİT’e yıktı.

"Bir yalanı yaymaya neden heveslisin?"

FETÖ’cüler zaten o halayın başından gidiyordu, sen nereye gidiyorsun? Sosyal medyada bir yalanın üzerine atlamadan, onu böyle yaymadan önce bir dur. Seni kullanıyor, sen böyle hıyar gibi takılmışsın gidiyorsun adamın arkasından. Erdoğan’ı sev sevme bana ne? Ama bir yalanı yaymaya neden bu kadar heveslisin?”