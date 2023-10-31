Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın yayınında İstanbul için kulis bilgisi Mart ayında yapılacak olan yerel seçim için gözler İstanbul'da. Gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş da canlı yayınlarında konuyu ele aldı. Taş, kulis bilgisi paylaşarak İstanbul için Fatma Şahin'in adının geçtiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçime hazırlanıyor.

Siyaset arenasında hummalı çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte birçok il ve ilçe için aday belirsizliği de yaşanıyor.

Partilerin henüz açıklamadıkları bölgeler için kulis bilgileri de gündeme geliyor.

Bunlardan biri de Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş'ın YouTube kanalında yaptıkları yayında ortaya çıktı.

"İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm projesi belirleyici olacak"

Yayına bağlanan Taş, şu ifadeleri kullandı:

Murat Kurum özellikle İstanbul için adı geçen isimlerden birisi. Bu seçimde en önemli nokta AK Parti ve CHP için, partilerini seven kesim var ama deprem meselesi… İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm projesi bu seçimde özellikle İstanbul'da belirleyici olacak. AK Parti'de konuşulan isimlerin başında Murat Kurum geliyor, Adil Karaismailoğlu geliyor, Tevfik Göksu farklı yerlerde ismini duyuyoruz.

İstanbul için Fatma Şahin'in adı geçiyor