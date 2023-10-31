Türkiye, yerel seçime hazırlanıyor.
Siyaset arenasında hummalı çalışmalar devam ediyor.
Bu süreçte birçok il ve ilçe için aday belirsizliği de yaşanıyor.
Partilerin henüz açıklamadıkları bölgeler için kulis bilgileri de gündeme geliyor.
Bunlardan biri de Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş'ın YouTube kanalında yaptıkları yayında ortaya çıktı.
"İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm projesi belirleyici olacak"
Yayına bağlanan Taş, şu ifadeleri kullandı:
Murat Kurum özellikle İstanbul için adı geçen isimlerden birisi. Bu seçimde en önemli nokta AK Parti ve CHP için, partilerini seven kesim var ama deprem meselesi… İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm projesi bu seçimde özellikle İstanbul'da belirleyici olacak. AK Parti'de konuşulan isimlerin başında Murat Kurum geliyor, Adil Karaismailoğlu geliyor, Tevfik Göksu farklı yerlerde ismini duyuyoruz.
İstanbul için Fatma Şahin'in adı geçiyor
Size bir isim söyleyeyim. Kulislerine çok güvendiğim ve AK Parti'yi de bilen bir isim dedi ki, 'İstanbul için Fatma Şahin'in adı çıkarsa şaşma.' İmkansız bir şey dedim, 'Görürsün' dedi. SONAR’a anket yaptırmışlar. Büyük bir oranda yüzde 35’lerde 40’larda Murat Kurum’un adı ön planda gözüküyor İBB Başkanlığı için. Geçen hafta AK Parti İl Başkanlığı'nın gazetecilerle bir görüşmesi vardı. Orada da Osman Kabaktepe'ye de sordum adayınız kim diye. Kadir Topbaş modeli sakin bir isim üzerinde anlaşmak istiyorlar. Yüzde 50’yi geçmek için İmamoğlu'na karşı. Herkesle iletişimi kuvvetli, saldırgan olmayan, sert politikaları desteklemeyen…
Herkese sordum, 'Siz biliyor musunuz dedim?' 'Erdoğan'dan başka kimse bilmiyor.' dedi. Murat Kurum’un adı daha ön plana çıkıyor gibi.
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