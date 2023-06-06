Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'tan MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atanmasını yorumladı İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atanmasını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, programda fon müziği yayınlayarak sustu.

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Türkiye'de seçim süreci geride kaldı...

Seçim süreci kadar kabinede kimin yer alacağı merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından 67'nci hükümetin yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değişiklik oldu.

Türkiye'nin kilit ve kritik öneme sahip kurumlarından biri olan MİT'te Hakan Fidan sonrasında yeni dönemde kiminle yapılacağı merak konusu oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Fidan'dan sonra MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı.

Kalın bugün MİT Başkanlığı'nda yapılan törenle yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş, MİT'teki görev değişimini YouTube kanalında yaptıkları yayında yorumladı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Kenan'cığım biz İbrahim Kalın'la ilgili dün gayet güzel espriler yaptık, konuştuk daha MİT Başkanı değildi. Ama artık MİT Başkanı. Biliyorsun bir MİT Kanunu var. MİT Başkanları ile ilgili öyle ileri geri espriler yapmak konuşmak falan çok mümkün değil.



Ama tabii bir yandan da İbrahim Kalın'ın istihbarat dünyasındaki etkisini, rüzgarı ne olacak. İstersen bir onu konuşalım.

Susarak fon müzik yayınladı

Sözlerinin ardından susan ikili, fon müzik yayınlayarak programa devam etti.

Daha sonra gülerek devam eden Özdemir "Evet diğer konuya geçebiliriz. Bu kadar konuşabiliyoruz yani. Arkadaşlar yaz tatili var, bizi burada yakmayın. CHP'yi konuşmaya devam edebiliriz şu anda" dedi.