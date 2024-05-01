Cüneyt Özdemir'den polise saldıran göstericilere: Bu rezalet artık yaşanmamalı Gazeteci Cüneyt Özdemir, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkma ısrarıyla polislere saldıran grupların yer aldığı görüntüleri paylaşıp, "Artık bu ezber bozulmalı" dedi.

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ensonhaber.com

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde coşkulu etkinliklerle kutlanırken, Türkiye'de marjinal grupların sokakları terörize etmesi nedeniyle alanlara çıkanlar, bayram havası yaşayamıyor.

Bu 1 Mayıs da aşırılıkçı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı görüntülerle geçti.

Güvenlik gerekçesiyle İstanbul'da Taksim Meydanı ve bazı alanlara alınmayan göstericilerden bazı gruplar, polisle çatıştı.

Bazı yerlerde polis, kendilerine saldıran eylemcilere karşı son ana kadar savunmada kalmaya çalıştı.

Cüneyt Özdemir isyan etti: "Saldırdığınız kim"

Meslektaşı Adem Metan'ın paylaştığı bir videoyu sosyal medya hesabından retweet'leyen gazeteci Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı: