1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde coşkulu etkinliklerle kutlanırken, Türkiye'de marjinal grupların sokakları terörize etmesi nedeniyle alanlara çıkanlar, bayram havası yaşayamıyor.
Bu 1 Mayıs da aşırılıkçı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı görüntülerle geçti.
Güvenlik gerekçesiyle İstanbul'da Taksim Meydanı ve bazı alanlara alınmayan göstericilerden bazı gruplar, polisle çatıştı.
Bazı yerlerde polis, kendilerine saldıran eylemcilere karşı son ana kadar savunmada kalmaya çalıştı.
Cüneyt Özdemir isyan etti: "Saldırdığınız kim"
Meslektaşı Adem Metan'ın paylaştığı bir videoyu sosyal medya hesabından retweet'leyen gazeteci Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Bu nedir arkadaş, bu nedir... Bu vurduğunuz polisler kimin polisi? Saldırdığınız kim? 1 Mayıs arkaik ve marjinal bu grupların Taksim'e çıkma ısrarından çıkartılmalıdır artık. Bu ezber bozulmalı... Bu rezalet yaşanmamalı.
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