Cüneyt Özdemir'den seçim yorumu: Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine yönelik yapılan anketlerin sonucunu gözler önüne seren Cüneyt Özdemir, bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Bazen gerçeği görmemek Millet İttifakı'nın işine geliyor." yorumunda bulundu.

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14 Mayıs seçimlerine odaklanan Türkiye, gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı adayları her gün halk buluşmalarını sürdürerek vaatlerini açıklıyor.

Heyecanın dorukta olduğu süreçte, seçmenler de seçim çalışmalarını yakından takip ediyor.

Öte yandan muhalif kesim, seçim gününe ilişkin zaman zaman kutlama paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak hazırlanan bir videoda, alkollü bir kutlama ile 14 Mayıs seçimlerine gönderme yapıldı.

Propagandaların da yapıldığı video, muhalefete yakın isimler tarafından sahiplenildi.

Videoya ilişkin bir yorum da Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'tan geldi. Bu süreçte sık sık yapılan anketlerdeki gerçekleri bir kez daha gözler önüne seren iki isim, yapılan paylaşımları eleştirdi.

"Bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor"

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle Millet İttifakı'nda.



Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Millet İttifakı'nın oyu toplamda Erdoğan'ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye'nin 1. partisi. Senin hiç gördüğün anket var mı şu anda AK Parti'nin CHP'nin gerisine düştüğü?

"İnsanlar sadece duymak istediklerini duyuyorlar"

Kenan Taş ise şöyle yanıt verdi: