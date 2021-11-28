Cüneyt Özdemir'den ses getirecek belgesel: Yeraltı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yeraltı dünyasının derinliklerine inerek 10 bölümlük bir 'Yeraltı' belgeseli çekti. 10 hafta boyunca yayınlanacak belgesel Özdemir'in kendi YouTube kanalından izlenebilecek.

Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanan "Yeraltı" belgeseli görücüye çıktı.

Türkiye'de yeraltı dünyasında yaşananlar, görünmeyen ve bilinmeyen hikayeler bu belgeselde anlatılıyor.

Çeteler yeraltı suç örgütleri yani Türk mafyasınının hikayesi belgeselde ilerleyen bölümlerde anlatılacak. Ayrıca mafyanın işleyişi aralarındaki ilişkilere de değiniliyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE, ÖZDEMİR'İN OBJEKTİFİNDEN YERALTI DÜNYASI...

Mafyanın derinlemesine incelendiği belgeselde bizi geçmişe de götürecek.

Özdemir'in anlatımıyla Osmanlı döneminden 70’li yıllara kadar ‘Kabadayılık’ olarak devam eden ‘’suç’’ kültürünün 1980 darbesi ile genişlediği görülüyor.

Darbe döneminde siyasallaşan mafya kendisine suç örgütü liderliği ile kahramanlık arasında bir çizgi oluşturdu.

Bu çizgi Türkiye’yi etkileyen figürleri doğurdu; Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Alaattin Çakıcı, Sedat Peker…

Yeraltı Belgeseli, Türkiye siyasi tarihine geçen mafya bağlantılı skandalları, öne çıkan karanlık figürleri ve bu figürlerin arasındaki ilişkinin peşine düşerken uyuşturucu, tefecilik, hayali ihracat gibi suç temelli faaliyetleri de irdeleyecek.

CEVAPSIZ SORU KALMAYACAK

80’li 90’lı yıllarda artan terör eylemleri yeraltı dünyasını nasıl şekillendirdi?

MİT - Emniyet kavgası hangi sonuçları doğurdu?

Susurluk kazası toplumdaki kirlenmeyi nasıl ortaya çıkardı?

Fesat karıştırılan Türkbank ihalesi nasıl hükümetin düşmesine neden oldu?

Mafya ile bürokrat ve siyasetçilerin ilişkileri neydi?

Türkiye’yi Suç Örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatlarına getiren süreçte hangi olaylar yaşandı?

Yeraltı belgeseli bu sorulara cevap arıyor...

GAZETECİLER, ESKİ EMNİYET MÜDÜRLER VE SİYASETÇİLER DE YER ALIYOR

Devlet mafya eksenindeki ilişkiler emniyet dünyasında yaşananlar operasyonlar ve daha bir çok farklı açı deneyimli gazeteciler, eski emniyet müdürleri ve siyasetçiler tarafından anlatılıyor.

10 HAFTA BOYUNCA YAYINLANACAK

Belgeselin müzikleri Rahman Altın tarafından hazırlanırken, 'Yeraltı' belgeselinin bölümleri 10 hafta boyunca Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanacak.

10 bölümlük belgeselin ise ilk bölümü de yayınlandı.

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