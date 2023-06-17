Cüneyt Yüksel, istifa açıklamasını yayınladı: Başkanlıktan feragat ediyorum

Hareketli geçen seçim sürecinde vatandaşlar düşüncelerini açık şekilde ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olarak yarışan Kemal Kılıçdaroğlu'na sanat camiasından destekler arka arkaya geldi.
Bu süreçte düşüncelerini sert dille ifade eden isimlerden biri Melek Mosso oldu.
Melek Mosso sosyal medya hesabından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler kullanarak tepki topladı.
Öte yandan Melek Mosso'ya seçimler öncesi, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konser planlanması gündeme geldi.
Konser iptal edilmedi
Sözleri sonrası tepkilerin odağına oturan Mosso'nun konseri tüm çağrılara rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iptal edilmedi ve Uluslararası 57'nci Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı.
Millete sözlerinin ardından sahne alan Mosso ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları sosyal medyada ikinci bir tepkiye sebep oldu.
"Etkinliğe devam etme kararı aldık"
Tepkilere rağmen açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı "Farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Görevden alındı
Yaşanan olaylar ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.
Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sundu.
Cüneyt Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı.
Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar başkanlık görevine getirildi.
"Kendilerinden tekrar helallik istiyorum"
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yüksel, şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Tekirdağ teşkilatlarında 2009 yılından bu yana hiç ara vermeden; ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterildim.
Değerli yol arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz üstün gayretle, kıymetli hemşehrilerimizin teveccühünü alarak güzel ilçemiz Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Göreve başladığım andan itibaren; çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde, şerefim, haysiyetim ve onurumla Süleymanpaşa'mıza hizmet ettim.
Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimize ve milletimize hizmet etmek için gerektiğinde mevcudiyetini dahi feda etmeyi göze alarak yola çıkmış insanlarız. Bu yolda, birlikte mücadele etmekten onur duyduğum dava arkadaşlarımı üzmek ya da kırmak asla aklımdan geçmemiştir.
Bu nedenle kendilerinden tekrar helallik istiyorum.