Cüneyt Yüksel, istifa açıklamasını yayınladı: Başkanlıktan feragat ediyorum Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iptal etmediği Melek Mosso konserinin ardından gelen tepkilerle helalilik dileyerek istafasını yayınladı, "Başkanlıktan feragat ediyorum" dedi.

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Hareketli geçen seçim sürecinde vatandaşlar düşüncelerini açık şekilde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olarak yarışan Kemal Kılıçdaroğlu'na sanat camiasından destekler arka arkaya geldi.

Bu süreçte düşüncelerini sert dille ifade eden isimlerden biri Melek Mosso oldu.

Melek Mosso sosyal medya hesabından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler kullanarak tepki topladı.

Öte yandan Melek Mosso'ya seçimler öncesi, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konser planlanması gündeme geldi.

Konser iptal edilmedi

Sözleri sonrası tepkilerin odağına oturan Mosso'nun konseri tüm çağrılara rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iptal edilmedi ve Uluslararası 57'nci Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı.

Millete sözlerinin ardından sahne alan Mosso ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları sosyal medyada ikinci bir tepkiye sebep oldu.

"Etkinliğe devam etme kararı aldık"

Tepkilere rağmen açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı "Farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Görevden alındı

Yaşanan olaylar ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sundu.

Cüneyt Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı.

Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar başkanlık görevine getirildi.

"Kendilerinden tekrar helallik istiyorum"

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yüksel, şu ifadelere yer verdi: